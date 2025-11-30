सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कराई अपने छोटे बेटे की शादी, योग गुरु बाबा रामदेव ने किया मंत्रोच्चार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उज्जैन के शिप्रा तट पर रविवार को आयोजित 21 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने छोटे पुत्र डॉ. अभिमन्यु का विवाह डॉ. इशिता के साथ संपन्न करवाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक बरात में शामिल हुए।

सभी नवयुगलों की एक साथ संपन्न हुई वरमाला के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने मंत्रोच्चार किया। विवाह के एक दिन पहले शनिवार को बैलगाड़ी पर सवार होकर विवाह स्थल पहुंचे थे डॉ. अभिमन्यु यादव और डॉ. इशिता। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगु भाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर व कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र गिरि महाराज ने सभी नवयुगलों को शुभकामनाएं दीं।