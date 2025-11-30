उज्जैन में सामूहिक विवाह में होगी CM मोहन यादव के बेटे की शादी, 22 जोड़े एक साथ लेंगे फेरे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को अपने पुत्र अभिमन्यु संग इशिता के विवाह को सामाजिक उत्सव का रूप देते हुए 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएंगे। विवाह पूर्व शनिवार को परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक रस्में उत्साह के साथ निभाईं, जिनमें माता पूजन, मंडप, लग्न और ममेरा की रस्में शामिल रहीं।

देर शाम, होटल अथर्व में आयोजित महिला संगीत में मुख्यमंत्री सहित उनके भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, बहन कलावती यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ जमकर नृत्य किया। सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी एक सामूहिक विवाह समारोह में होगी, जहां कुल 22 जोड़े एक साथ फेरे लेंगे।

ज्ञात रहे कि सामूहिक विवाह में शामिल 21 कन्याओं की संपूर्ण जिम्मेदारी यादव परिवार स्वयं वहन करेगा, जिसमें कन्यादान सामग्री, गृहस्थी उपहार और विवाह का पूरा खर्च शामिल है। सामाजिक समावेशिता इसका प्रमुख आधार है। वधुओं में 14 ओबीसी, 4 सामान्य, 5 एससी और 1 एसटी समुदाय की हैं, जबकि वरों में 12 ओबीसी, 6 सामान्य और 6 एससी वर्ग के युवक शामिल हैं। सभी परिवार अपने घरों में परंपरागत रस्में निभाकर समारोह स्थल पर पहुंचे।

आज बारात सुबह 8 बजे रविवार सुबह 8 बजे इम्पीरियल चौराहा से सामूहिक बारात प्रस्थान करेगी, जो शिप्रा तट पर डॉ. वाकणकर ब्रिज के समीप बने विशाल विवाह परिसर तक पहुंचेगी। सुबह 11 बजे से 3 बजे के मध्य सभी 21 विशेष रूप से निर्मित मंडपों में वैदिक रीति-रिवाजों से पाणिग्रहण, सप्तपदी और अन्य रस्में एक साथ की जाएंगीं।