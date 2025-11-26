SIR के खिलाफ रैली के बाद लौटते समय बारासात में सीएम ममता के काफिले को रोका, खड़ा हो गया हंगामा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में मंगलवार शाम को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब कोलकाता वापस लौट रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला प्रदर्शनकारियों द्वारा रोक दिया गया। मुख्यमंत्री एसआइआर के खिलाफ जिले के बनगांव में एक रैली व पैदल मार्च में हिस्सा लेकर लौट रही थीं। इसी बीच एक मृतक का परिवार बारासात मेडिकल कालेज व अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। अस्पताल की कथित लापरवाही के विरोध में जब यह प्रदर्शन चल रहा था तभी ममता का काफिला बारासात के जेस्सोर रोड से गुजर रहा था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। उन्होंने सीएम के काफिले के सामने नारेबाजी शुरू कर दी।

एक मृतक के परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया था। सीएम ने दिया जांच और नौकरी का आश्वासन विरोध के बीच जब मुख्यमंत्री का काफिला रुका, तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर प्रदर्शनकारियों और मृतक के परिवार से बात की। उन्होंने तुरंत मामले में उचित जांच का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि अगर यह अपराध सच साबित होता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।