सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों को ब्लैकलिस्ट करेगी सरकार, कलेक्टर ऑफिस को भेजे गये निर्देश

राज्य ब्यूरो, भोपाल। तहसील, जिला और संभाग स्तर पर जब किसी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो फिर प्रभावित व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराता है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसकी नियमित निगरानी करता है और समाधान आनलाइन में लंबित मामलों की सुनवाई मुख्यमंत्री करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई जिलों में झूठी शिकायतें होती हैं। एक ही शिकायतकर्ता बार-बार शिकायत करता हैं, ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं ताकि व्यवस्था का दुरुपयोग न हो।

झूठी शिकायत करने वाले होंगे ब्लैकलिस्ट प्रदेश में यदि किसी को सरकारी योजना का लाभ पात्रता होने के बाद भी नहीं मिल रहा है या फिर जन सुविधा में समस्या आ रही है तो इसका निराकरण अव्वल तो जिला स्तर पर हो जाना चाहिए। समाधान न होने पर सीएम हेल्पलाइन का एक मंच दिया गया है। इस पर अभी तक 3.42 करोड़ से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 3.36 का निराकरण किया जा चुका है। जनप्रतिनिधि से लेकर विभाग तक यह बात विभिन्न बैठकों में उठा चुके हैं कि कई बार शिकायत परेशान करने के लिए की जाती हैं।