चमत्कार हुआ... MLC की नौ सीटें जीतने पर बोले CM शिंदे, विपक्षी विधायकों ने भी हमें वोट दिया

विधानसभा में सीएम शिंदे ने कहा कि आगे-आगे देखिए क्या होता है। विपक्ष के विकेट इसी तरह गिरते रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। हमारे सभी नौ उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। हमें न सिर्फ हमारे वोट मिले बल्कि दूसरे दलों के विधायकों ने भी हम पर भरोसा जताया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजित पवार ने विधान परिषद चुनाव की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ तीन बैठक की। इसमें अपने-अपने विधायकों को कैसे मतदान करना है... इस पर चर्चा हुई। इस पर भी बात हुई कि एक-दूसरे के विधायकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी रणनीति की वजह से सभी नौ प्रत्याशियों को जीत मिली है। अजित का कहना है कि इसी रणनीति से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे।

यह भी पढ़ें: अब पूजा खेडकर मामले में सामने आई नई मुसीबत, ऑडी को खोजने में जुटा उड़नदस्ता, जानें क्या है वजह

#WATCH | Mumbai | As all 9 Mahayuti candidates win Maharashtra Legislative Council polls, Shiv Sena leader & Maharashtra CM Eknath Shinde says, "We had confidence that our 9 candidates will win...Chamatkar hua hai..Not only Mahayuti MLAs voted for us but people of other parties… pic.twitter.com/3n6WhzNhda