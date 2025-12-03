Language
    मैनपाट-सीतापुर के बाद अब लखनपुर में बवाल: ग्रामीण और पुलिस के बिच झड़प-पथराव और लाठी चार्ज, कई घायल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    मैनपाट-सीतापुर के बाद अब लखनपुर में बवाल

    डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र स्थित अमेरा खदान के विस्तारीकरण को लेकर बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें ग्रामीणों के साथ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थर भी चले। घटना से माहौल तनावपूर्ण है।

    लखनपुर ब्लाक के अमेरा खदान का विस्तारीकरण लंबे समय से विवाद में है। ग्रामवासियों का आरोप है कि विस्तारीकरण से ग्रामीणों की जमीन, पर्यावरण और आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण खदान में उत्पादन की प्रक्रिया कई महीनों से बाधित है।

    अमेरा खदान विस्तार पर बवाल

    बुधवार को खदान के खुले क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए भारी मशीनरी के साथ एसईसीएल प्रबंधन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। वहां पहले से विरोध जताने ग्रामीणों की बड़ी संख्या मौजूद थी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान माहौल बिगड़ता चला गया और देखते ही देखते झूमाझटकी की स्थिति बन गई।

    स्थिति पर काबू पाने के प्रयास में भागदौड़ के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आईं और पथराव भी हुआ। हंगामे में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोटें आने की सूचना है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक किसी गंभीर चोट की पुष्टि नहीं की गई है। झड़प के बाद पूरे खदान क्षेत्र में तनाव का माहौल फैल गया।

    प्रशासन ने शांति की अपील की

    घटना की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से अपर कलेक्टर सुनील नायक, विभिन्न विभागों के अधिकारी और पुलिस-प्रशासन के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों से बातचीत की कोशिश की तथा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

    खदान क्षेत्र में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और विस्तारीकरण विवाद को लेकर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहा है।