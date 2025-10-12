CJI गवई ने बताई भारत के संविधान की ताकत, बताया- कैसे देश रह सकता है मजबूत और एकजुट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा कि भारत के संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि देश मजबूत और एकजुट बना रहे, जबकि पड़ोसी देशों में नागरिक अशांति और उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगड तालुका में रविवार को एक न्यायालय भवन का उद्घाटन करते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने खुशी व्यक्त की कि यह उस क्षेत्र में स्थापित हुआ है, जिसमें संविधान के मुख्य वास्तुकार बाबासाहेब आंबेडकर का जन्मस्थान अम्बावडे भी शामिल है।

जस्टिस गवई ने कहा, ''देश युद्ध और शांति में एकजुट और विकास के पथ पर बना रहा है। हमने आंतरिक आपातकाल भी देखा है, लेकिन हम मजबूत और एकजुट बने रहे हैं। यह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान के कारण है, जो हमें उथल-पुथल का सामना कर रहे पड़ोसी देशों से अलग करता है।''

पड़ोसी देशों में हुए दंगे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में नागरिक अशांति ने सरकारों में बदलाव और दंगों तथा आगजनी के कारण नागरिकों को बड़े पैमाने पर संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा, ''पिछले 22 वर्षों में एक न्यायाधीश के रूप में मैं न्याय के विकेंद्रीकरण के लिए खड़ा हुआ हूं और सुनिश्चित किया है कि कई न्यायिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट पूरे हों। मुझे इससे जो संतोष मिलता है, वह कोल्हापुर सर्किट बेंच (बांबे हाई कोर्ट) और यह मंडनगड न्यायालय भवन है, जो दो वर्षों में पूरा हुआ है।''

सीजेआइ ने मंडनगड न्यायालय भवन परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ''हालांकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लोगों को न्याय दिलाने की अपेक्षा करता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से धन के मामले में सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है ताकि न्याय सभी तक पहुंचे।