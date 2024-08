'मैं CJI चंद्रचूड़ बोल रहा हूं, 500 रुपये भेजो', अब चीफ जस्टिस के नाम पर ठगी की कोशिश; SC ने खुद लिया एक्शन

'मैं CJI चंद्रचूड़ बोल रहा हूं, 500 रुपये भेजो', अब चीफ जस्टिस के नाम पर ठगी की कोशिश; SC ने खुद लिया एक्शन

Scam in name of CJI मैसेज और कॉल करके ठगी करने के मामलों के बाद अब सीजेआई का एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कैब बुक करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ होने का दावा करते हुए एक शख्स ने 500 रुपये की ठगी करने की कोशिश की है।

Scam in name of CJI सीजेआई के नाम पर ठकी की कोशिश।