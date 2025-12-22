'मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें...' CJI का वकीलों को निर्देश
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकीलों से मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। रजिस्ट्री मामलों के कारणों की जा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने सोमवार को वकीलों से मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। रजिस्ट्री मामलों के कारणों की जांच करेगी और तदनुसार सुनवाई के लिए सूची तैयार करेगी।
सीजेआइ ने जस्टिस जायमाल्य बागची के साथ अवकाशकालीन विशेष पीठ में बैठकर कुछ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिनमें तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
जैसे ही पीठ ने मामलों की सुनवाई शुरू की, वकीलों ने तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करना शुरू कर दिया। इस पर सीजेआइ ने कहा कि उल्लेख करने के बजाय, रजिस्ट्री को कारण बताएं। कारणों की जांच की जाएगी, यदि वे अत्यावश्यक पाए जाते हैं, तो उन्हें अस्थायी रूप से 26 दिसंबर या 29 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि अवकाश अवधि के दौरान तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों पर समय पर विचार सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को विशेष बैठक आयोजित की गई थी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
