'मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें...' CJI का वकीलों को निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने सोमवार को वकीलों से मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। रजिस्ट्री मामलों के कारणों की जांच करेगी और तदनुसार सुनवाई के लिए सूची तैयार करेगी।

सीजेआइ ने जस्टिस जायमाल्य बागची के साथ अवकाशकालीन विशेष पीठ में बैठकर कुछ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिनमें तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

जैसे ही पीठ ने मामलों की सुनवाई शुरू की, वकीलों ने तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करना शुरू कर दिया। इस पर सीजेआइ ने कहा कि उल्लेख करने के बजाय, रजिस्ट्री को कारण बताएं। कारणों की जांच की जाएगी, यदि वे अत्यावश्यक पाए जाते हैं, तो उन्हें अस्थायी रूप से 26 दिसंबर या 29 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।