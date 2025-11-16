सीआइएसएफ को एक दिन में मिले 11 हजार से अधिक कर्मी, महत्वपूर्ण जगहों पर होंगे तैनात

Language
    केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में शनिवार को कांस्टेबल के पदों पर 11,000 से अधिक जवान शामिल हुए। यह बल हवाई अड्डों सहित देश के कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करता है। अर्धसैनिक बल के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये जवान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इसके छह प्रशिक्षण केंद्रों से आए हैं।

    सीआईएसएफ को एक दिन में मिले 11 हजार से अधिक कर्मी (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में शनिवार को कांस्टेबल के पदों पर 11,000 से अधिक जवान शामिल हुए। यह बल हवाई अड्डों सहित देश के कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करता है।

    अर्धसैनिक बल के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये जवान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इसके छह प्रशिक्षण केंद्रों से आए हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 11,729 जवान, जिनमें 1,896 महिलाएं हैं, आज सीआइएसएफ में कांस्टेबल के पदों पर शामिल हुए।

    नवीनतम भर्ती के साथ बल की परिचालन क्षमता में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बल की वर्तमान क्षमता लगभग 1.70 लाख है। उन्होंने कहा, ''यह नया बल हाल ही में सीआइएसएफ सुरक्षा घेरे में लाए गए कई नए और उच्च-महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।''

    इनमें जेवर हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा, भाखड़ा बांध और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं शामिल हैं।1969 में गठित सीआइएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और आंतरिक सुरक्षा के अन्य कर्तव्यों के अलावा, इसे मुख्य रूप से सरकारी और निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।