कुल्हाड़ी से वार कर पति का सिर किया धड़ से अलग, चित्तौड़गढ़ में सनसनीखेज वारदात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा थाना क्षेत्र के तमलाव गांव में शुक्रवार सुबह घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने पति की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद महिला ने आत्महत्या के इरादे से गांव से करीब 500 मीटर दूर स्थित कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से उसकी जान बच गई।

पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 9 बजे की है। डीएसपी शंकर लाल मीणा ने बताया कि तमलाव निवासी लाड बाई ने अपने पति मोहन गुर्जर (45) पर कुल्हाड़ी से लगातार वार किए। हमले इतने घातक थे कि मोहन की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय दंपती के दोनों बेटे घर पर मौजूद थे, जिससे वे बुरी तरह सहम गए।

पति की हत्या कर कुएं में कूदी महिला ग्रामीणों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद महिला का बड़ा बेटा सुनील (17) रोता-बिलखता घर से बाहर निकला और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। कुछ देर बाद लाड बाई भी घर से बाहर आई और इशारों में हत्या की बात बताने लगी। इसके बाद वह दौड़ते हुए गांव के बाहर बंजारा बस्ती की ओर स्थित कुएं पर पहुंची और उसमें कूद गई। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत रस्सी डालकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया।

महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं- ग्रामीण ग्रामीणों का कहना है कि लाड बाई की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से सामान्य नहीं थी, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सूचना मिलते ही डीएसपी शंकर लाल मीणा सहित पुलिस दस्ता और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया।