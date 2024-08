भारत-वियतनाम की रणनीति से परेशान हो जाएगा चीन, फाम मिन्ह चिन्ह ने PM मोदी को किया आमंत्रित

उन्होंने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में उनके लगातार तीसरे कार्यकाल में भारत भारतीय लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना जारी रखेगा, भविष्य में और भी अधिक शानदार सफलताएं हासिल करेगा और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए विकसित भारत 2047 को प्राप्त करेगा..."

वियतनामी पीएम ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए भारत के गठबंधन का हिस्सा बनने में रुचि व्यक्त की और आर्थिक कूटनीति संवाद के लिए एक उप विदेश मंत्री स्तर की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हमने भारत के सीडीआरआई (आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन) का हिस्सा बनने का फैसला किया है... हम आर्थिक कूटनीति संवाद के लिए एक उप विदेश मंत्री स्तर की स्थापना करने पर भी सहमत हुए हैं।"

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, संरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस 1982 के सम्मान के आधार पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। हम दक्षिण चीन सागर को शांति, स्थिरता, मित्रता, सहयोग का जल बनाने के लिए जानकारी साझा करने और साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए।"

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वियतनामी समकक्ष के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आज सुबह वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन्ह के साथ बहुत ही उपयोगी वार्ता हुई। भारत वियतनाम के साथ मजबूत मित्रता को संजोता है।"

Earlier today, held very productive talks with PM Phạm Minh Chinh of Vietnam. India cherishes the strong friendship with Vietnam. Over the years, we have deepened cooperation in trade, energy, technology, security, connectivity and more. Cultural and people-to-people linkages…