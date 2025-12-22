Language
    चीन ने भारतीयों के लिए शुरू की ऑनलाइन वीजा सुविधा, दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के संकेत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:02 PM (IST)

    चीन ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू की है। आवेदक अब ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन कर सकते ह ...और पढ़ें

    चीन ने भारतीयों के लिए शुरू की ऑनलाइन वीजा सुविधा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय यात्रियों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से चीन के दूतावास ने सोमवार से चीन ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली का आधिकारिक शुभारंभ किया। चीनी दूतावास के अनुसार आवेदक ऑनलाइन वीजा आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

    आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट visaforchina.cn/del3en/chenz. के माध्यम से आवेदन करना होगा। चीन का यह कदम दोनों देशों के बीच तेजी से सामान्य हो रहे रिश्तों का भी संकेत है। इस पहल से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। लोगों की यात्रा सुगम और आसान होने से पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

    ऑनलाइन प्लेटफार्म के शुरू करने से आवेदकों को वीजा प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में समय की काफी बचत होगी क्योंकि अधिकांश दस्तावेज डिजिटल रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदकों को वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा। आवेदक को ऑनलाइन रिव्यू पूरा होने और पुष्टि ईमेल प्राप्त होने के बाद भौतिक दस्तावेज चीनी वीजा आवेदन केंद्र में जमा कराने होंगे। यह प्रणाली भारत और चीन के बीच यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    इस बीच, नई दिल्ली में चीनी वीजा आवेदन सेवा केंद्र अपने यहां भी आवेदन स्वीकारना जारी रखेगा जोकि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से तीन बजे तक कार्य करता है। यह केंद्र शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स फ्लोर पर स्थित है। आवेदक इस वीजा केंद्र से फोन नंबर 9999036735 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)