असली नोटों की गड्डियों के बीच डाले चिल्ड्रन बैंक के नोट, 12 लाख का किया गबन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के एक बैंक कैशियर ने लाखों रुपए का गबन करने के लिए अमेजान से मनोरंजन चिल्ड्रन बैंक (बच्चों के खेलने वाले नकली नोट) के रुपए मंगवाए और उसे असली नोटों की गड्डियों के बीच में डालकर हेरा फेरी कर डाली।

मामला राजस्थान के बालोतरा के एक्सिस बैंक से जुड़ा है, जहां बैंक कैशियर हृदय यादव ने 12 लाख 22 हजार 780 रुपए का गबन किया है। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपी कैशियर से पूछताछ की जा रही है।

कैसे खुला राज? दरअसल, बैंक में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान एक दिन 71,000 रुपए कम पाए गए थे। इस पर कैशियर से पूछताछ करने पर उसने यह रकम रिफाइनरी में काम करने वाले किसी परिचित को देना बताया और अगले दिन लौटाने की बात कही। इस पर बैंक के शाखा प्रबंधक मयंक जुगतावत को संदेह हुआ।