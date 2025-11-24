असली नोटों की गड्डियों के बीच डाले चिल्ड्रन बैंक के नोट, 12 लाख का किया गबन
राजस्थान के बालोतरा में एक्सिस बैंक के एक कैशियर ने 12 लाख से अधिक का गबन किया। उसने असली नोटों के बीच अमेज़ॅन से मंगवाए बच्चों के खेलने वाले नकली नोटों को मिला दिया। बैंक के वेरिफिकेशन के दौरान मामला सामने आया, जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कैशियर को हिरासत में ले लिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के एक बैंक कैशियर ने लाखों रुपए का गबन करने के लिए अमेजान से मनोरंजन चिल्ड्रन बैंक (बच्चों के खेलने वाले नकली नोट) के रुपए मंगवाए और उसे असली नोटों की गड्डियों के बीच में डालकर हेरा फेरी कर डाली।
मामला राजस्थान के बालोतरा के एक्सिस बैंक से जुड़ा है, जहां बैंक कैशियर हृदय यादव ने 12 लाख 22 हजार 780 रुपए का गबन किया है। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपी कैशियर से पूछताछ की जा रही है।
कैसे खुला राज?
दरअसल, बैंक में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान एक दिन 71,000 रुपए कम पाए गए थे। इस पर कैशियर से पूछताछ करने पर उसने यह रकम रिफाइनरी में काम करने वाले किसी परिचित को देना बताया और अगले दिन लौटाने की बात कही। इस पर बैंक के शाखा प्रबंधक मयंक जुगतावत को संदेह हुआ।
नोटों की गड्डियों के बीच मिले नकली नोट
मैनेजर ने तिजोरी में रखे कैश की गहनता से जांच की तो 500 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियों के बीच में बच्चों के खेलने वाले नकली नोट पाए गए। बैंक द्वारा जांच में करीब 12 लाख 22 हजार रुपए कम निकले। सख्ती से पूछताछ पर कैशियर ने गबन करने की बात स्वीकार की।
शाखा प्रबंधक मयंक जुगतावत ने बालोतरा थाने में आरोपी कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी कैशियर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
