दिनदहाड़े पिता की आखों में मिर्ची डालकर 3 साल के मासूम को उठा ले गए किडनैपर, CCTV में वारदात कैद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलानाडु के विल्लोर जिले में दिनदहाड़े एक तीन साल के बच्चे का उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। जिसमें एक हेलमेट पहना व्यक्ति बच्चे को जबरदस्ती कार में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

तीन साल के बच्चे का नाम योगेश बताया जा रहा है जो अपने पिता वेणु के साथ लंच करके लौट ही रहा थी कि गुडियाथम के कामाची अम्मानपेट्टई के पावला स्ट्रीट पर यह दुभाग्यपूर्ण घटना घटी। बच्चे के पिता नेअपनी बाइक घर के दरवाजे पर रोकी ही थी कि हेलमेट पहने व्यक्ति एक सफेद कार से उतरा, सीधे घर में घुस गया और कुछ ही पलों में बच्चे को लेकर बाहर आ गया। वीडियो में, पिता उस व्यक्ति के पीछे दौड़ते हुए और कार के दरवाजे से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि गाड़ी तेजी से भाग रही है।

पिता की आंखों में मिर्ची डालकर बच्चे को उठा ले गए पत्रकारों से रोते हुए वेणु ने कहा, "हेलमेट पहने व्यक्ति ने मेरी आंखों में मिर्च पाउडर डाला और मेरे बच्चे को ले गया। मैंने उसे खींच लिया, लेकिन वह मेरे बेटे के साथ भागने में कामयाब रहा।" घटनास्थल के पास मिर्च पाउडर का एक पैकेट मिला और पिता की टी-शर्ट पर भी उसके निशान देखे गए।