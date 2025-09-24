Language
    दिनदहाड़े पिता की आखों में मिर्ची डालकर 3 साल के मासूम को उठा ले गए किडनैपर, CCTV में वारदात कैद

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:46 PM (IST)

    तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक तीन साल के बच्चे योगेश का दिनदहाड़े उसके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई इस घटना में एक हेलमेट पहने व्यक्ति बच्चे को जबरदस्ती कार में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे के पिता ने अपहरणकर्ता को रोकने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा।

    पिता की आखों में मिर्ची डालकर 3 साल के मासूम को उठा ले गए किडनैपर (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलानाडु के विल्लोर जिले में दिनदहाड़े एक तीन साल के बच्चे का उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। जिसमें एक हेलमेट पहना व्यक्ति बच्चे को जबरदस्ती कार में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

    तीन साल के बच्चे का नाम योगेश बताया जा रहा है जो अपने पिता वेणु के साथ लंच करके लौट ही रहा थी कि गुडियाथम के कामाची अम्मानपेट्टई के पावला स्ट्रीट पर यह दुभाग्यपूर्ण घटना घटी। बच्चे के पिता नेअपनी बाइक घर के दरवाजे पर रोकी ही थी कि हेलमेट पहने व्यक्ति एक सफेद कार से उतरा, सीधे घर में घुस गया और कुछ ही पलों में बच्चे को लेकर बाहर आ गया। वीडियो में, पिता उस व्यक्ति के पीछे दौड़ते हुए और कार के दरवाजे से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि गाड़ी तेजी से भाग रही है।

    पिता की आंखों में मिर्ची डालकर बच्चे को उठा ले गए

    पत्रकारों से रोते हुए वेणु ने कहा, "हेलमेट पहने व्यक्ति ने मेरी आंखों में मिर्च पाउडर डाला और मेरे बच्चे को ले गया। मैंने उसे खींच लिया, लेकिन वह मेरे बेटे के साथ भागने में कामयाब रहा।" घटनास्थल के पास मिर्च पाउडर का एक पैकेट मिला और पिता की टी-शर्ट पर भी उसके निशान देखे गए।

    पुलिस ने पूरे जिले में गश्त बढ़ाई

    पुलिस ने बताया कि यह अपहरण अभी-अभी हुआ है, हम जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच के अनुसार, किडनैपर ने किडनैपिंग के लिए कर्नाटक रजिस्ट्रर्ड नंबर वाली एक लग्जरी कार का इस्तेमाल किया था। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने कहा कि नंबर प्लेट नकली प्रतीत होती है। आसपास की गलियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तमिलनाडु तथा पड़ोसी राज्य कर्नाटक के सभी चैक पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे जिले में गश्त बढ़ा दी गई है।

