इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की मौत, प्राइवेट क्लीनिक के बाहर परिजनों ने किया हंगामा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौतें हो रही है।इसी बीच गुरुवार को शहर के सनावद रोड स्थित निजी क्लीनिक के डाक्टर के इंजेक्शन के बाद बच्चे की मौत हो गई। स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की है। मामले में जैतापुर के थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया ने बताया कि बड़वानी जिले के कालू पंचोली ने शिकायत की है।

इसमें बताया साढ़े चार साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। यहां डाक्टर राजेश सयदे के क्लीनक पर लाए। यहां उन्होंने इंजेक्शन व दवाईयां लिखा। उन्होंने कहा कि प्रथम लैब पर इंजेक्शन लगवा लो। हमने लैब में इंजेक्शन लगवाया तो उसे खुजली होने लगी। इसके बाद उसका शरीर ठंडा हो गया। हमने डा राजेश सयदे को बताया तो उन्होंने निजी अस्पताल में भर्ती करने को पहुंचाया। यहां वेंटिलेटर पर बच्चे ने दम तोड़ दिया।

मामले की हो रही जांच मामले में स्वजन ने बताया कि डाक्टर डाक्टर व लैब पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में डाक्टर राजेश सयदे का कहना है कि बच्चा पहले से बीमार था। मैंने भर्ती को कहा था। उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था। मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि पीएम कराएंगे। जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजेश सयदे एक साल पहले जिला अस्पताल के एसएनसीयू में पदस्थ थे। वहां भी एक बच्चे की मौत हुई थी। मामले में शिकायतें की गई थी।