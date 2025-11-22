नेपाल और बांग्लादेश में अशांति के बाद 'चिकन नेक' की सुरक्षा दोगुनी का फैसला, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद ''चिकन नेक'' यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। इसी कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा दोगुनी करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उत्तर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी भी दोगुनी की जाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर समेत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया था। उसके बाद ही सभी जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। शनिवार को बंगाल में दार्जिलिंग जिले के अधीन सिलीगुड़ी में केंद्रीय खुफिया ब्यूरो (सेंट्रल आइबी) के कार्यालय में हाई लेवल स्टेट सब्सिडियरी मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठक हुई। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने कहा कि यह एक रूटीन बैठक थी। मीडिया में कहने की कोई बात नहीं है। सुरक्षा संबंधी बैठकों को सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन के डिविजनल सेफ्टी कमिश्नर संदीप कुमार पीएस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उत्तर बंगाल की सभी सुरक्षा एजेंसियां इसमें उपस्थित थीं। मुख्य रूप से हर एजेंसी ने अपनी सुरक्षा और निगरानी से जुड़े कुछ सुझाव रखे।