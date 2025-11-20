थल सेनाध्यक्ष ने चीन सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा, अग्रिम चौकियों पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा
थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में चीन सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग से भी मुलाकात की। जनरल द्विवेदी के साथ पूर्वी सेना कमान 33 कोर और 17 माउंटेनडिवीजन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जागरण संवाददाता, गंगटोक। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में चीन सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग से भी मुलाकात की।
जनरल द्विवेदी के साथ पूर्वी सेना कमान 33 कोर और 17 माउंटेन डिवीजन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं, सैन्य-नागरिक समन्वय और चल रहे सहयोगात्मक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में आयोजित बैठक में सैन्य-नागरिक संबंधों को और मजबूत करने, सिक्किम के पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी उपायों की समीक्षा और रणभूमि दर्शन कार्यक्रम की प्रगति पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और कहा कि सिक्किम सरकार तथा यहां की जनता देश की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए सदैव तत्पर है। थल सेनाध्यक्ष ने 17 माउंटेन डिवीजन के अधीन कई अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया।
उन्हें सैन्य इकाइयों की तत्परता, क्षमता वृद्धि योजनाओं और उच्च पर्वतीय क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। जनरल द्विवेदी ने सीमा क्षेत्र में चल रही तैयारियों की समीक्षा की और क्षेत्र में तैनात नई तकनीकों, विशेषकर स्वदेशी ड्रोन प्रणालियों का जायजा लिया। ये ड्रोन कठिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को वास्तविक समय में बेहतर निगरानी और सूचना उपलब्ध करा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।