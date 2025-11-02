Language
    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, असम के रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर की चर्चा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार की मांग की। उन्होंने तीन नई अमृत भारत ट्रेनों, उमरंगसो-लंका नई रेल लिंक और कोकराझार-गेलेफू लाइन के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया, साथ ही अतिरिक्त ट्रेन ठहराव की भी अपील की। रेल मंत्री ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक सहमति व्यक्त की, जिससे असम के परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद है।  

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और राज्य भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार की मांग की।

    मंत्री अश्विनी वैष्णव के आधिकारिक आवास पर लगभग 25 मिनट चली इस महत्वपूर्ण बैठक में, मुख्यमंत्री सरमा ने असम के लिए तीन नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने दीमा हसाओ जिले के सुंदर उमरंगसो शहर को होजाई जिले के लंका से जोड़ने वाली एक नई रेल लिंक स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।

    मुख्यमंत्री सरमा ने सीमा पार कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से कोकराझार और भूटान में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन के काम में तेजी लाने का भी आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने स्थानीय यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए असम से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों के अधिक ठहराव की अपील की।

    रेल मंत्री ने दी सहमति
    मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि रेल मंत्री वैष्णव ने चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 'सकारात्मक सहमति' व्यक्त की है। इनमें तीन नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत, उमरंगसो-लंका रेल लिंक, कोकराझार-गेलेफू लाइन के काम में तेजी लाना और राज्य में अतिरिक्त ट्रेन ठहराव शामिल हैं। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय सुझाए गए उपायों को लागू करने की दिशा में काम करेगा।

    मुख्यमंत्री सरमा ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आज सुबह मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ एक बहुत ही प्रोडक्टिव बैठक हुई। हमने अपने लोगों के लिए समग्र कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु असम में रेलवे की पहुंच का विस्तार करने के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।"

    यह पहल असम के परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जनता को बेहतर व सुगम यात्रा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।