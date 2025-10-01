'तुझे स्कूल के बाहर मारूंगा और फिर....', छिंदवाड़ा में टीचर ने महिला शिक्षक को दी ऐसी धमकी, वीडियो वायरल
छिंदवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक जयप्रकाश व्हटवार ने प्राचार्य कुसुम साहू को जान से मारने की धमकी दी। यह घटना तब हुई जब प्राचार्य ने शिक्षक को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। शिक्षक भड़क गए और अभद्रता करने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षक प्राचार्य को स्कूल के बाहर मारने की धमकी दे रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छिंदवाड़ा जिले में चौरई विकासखंड के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल बिंझावाड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे हैं।
एक पुरुष शिक्षक महिला शिक्षक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है।
तुझे स्कूल के बाहर मारूंगा...
घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक महिला प्राचार्य को कह रहा है कि तुझे स्कूल के बाहर मारूंगा, मर्डर कर दूंगा… ये शब्द चौरई विकासखंड के बींझावाडा में माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक द्वारा प्रभारी प्राचार्य कुसुम साहू को बोल रहा है।
जानिए क्या बोलीं प्राचार्य कुसुम साहू
प्राचार्य कुसुम साहू ने बताया कि मंगलवार को रोज शास. उच्च. माध्य. विद्यालय बींझावाड़ा में पदस्थ शिक्षक जयप्रकाश व्हटवार के पास उन्होंने सूचना रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाने रजिस्टर पहुंचवाया तो अचानक शिक्षक भड़क गए एवं अभद्रता करने लगे। प्रभारी प्राचार्य को जान से मारने की धमकी देते नजर आए । हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
