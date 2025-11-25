Language
    CG Transfer Posting: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 अधिकारियों का तबादला

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस तबादले का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना और विकास कार्यों को गति देना है। सरकार का मानना है कि इससे जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

    छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के 16 अधिकारियों की तबादला किया गया है।

    सचिवालय सेवा के 16 अनुभाग अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अलग पदों पर पदस्थ किया गया है। इस सूची के अनुसार, जेल विभाग में पोस्टेड अनुभाग अधिकारी अभिलाषा दास को सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9) में भेजा गया है। आइए देखते है पूरी सूची-:

    CG

