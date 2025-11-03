Language
    छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025: स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए बड़ा अवसर, 4 नवम्बर से आगाज

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 में निवेशक, विशेषज्ञ और उद्यमी शामिल होंगे, जिससे राज्य में आईटी और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे नए युग की शुरुआत बताया है।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 4 नवम्बर को छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राज्य के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ-साथ उसे राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास है।

    छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 में निवेशक, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और युवा उद्यमी एक ही मंच पर जुटेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आईटी, आईटीईएस और तकनीकी उद्यमिता का अग्रणी केंद्र बनाना है। यह आयोजन नए निवेश को गति देगा, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के बीच साझेदारी के अवसर बढ़ाएगा, तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राज्य की उभरती क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करेगा।

    STPI और MeitY स्टार्टअप हब जैसे राष्ट्रीय संस्थान होंगे शामिल

    आयोजन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) और MeitY स्टार्टअप हब जैसे राष्ट्रीय संस्थान भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में नई तकनीक, नवाचार नीतियों और वैश्विक सहयोग के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के तहत स्टार्टअप्स और आईटी/आईटीईएस निवेशकों के लिए सीड फंडिंग, संचालन सहायता और इनक्यूबेशन सपोर्ट जैसे अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

    इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी समझौते भी किए जाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुँच प्राप्त हो सके।

    नवाचार और तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम

    छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 राज्य को मध्य भारत का प्रमुख नवाचार और तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आयोजन राज्य में एक मजबूत, नवाचार-प्रेरित और वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ स्टार्टअप वातावरण तैयार करेगा।

    छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 राज्य में नए युग की शुरुआत

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "4 नवम्बर को आयोजित होने जा रहा ‘छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025’ राज्य में नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के नए युग की शुरुआत करेगा। यह आयोजन न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति और तकनीकी उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि राज्य को ‘न्यू इंडिया’ के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करेगा।"

    उन्होंने कहा, "यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियानों की भावना के अनुरूप है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नवाचार और कौशल को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा विचार एक अवसर बने, और हर नवाचार राज्य की प्रगति में योगदान दे।"

     