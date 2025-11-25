Language
    '4 बजे तक रिपोर्ट चाहिए...', छत्तीसगढ़ में बच्चे को पेड़ से लटकाने का मामला गरमाया, DM ने दिए जांच के आदेश

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक निजी स्कूल के दो शिक्षकों पर होमवर्क न करने पर एक बच्चे को बेरहमी से पीटने और पेड़ से बांधने का आरोप लगा है। इस चौंकाने वाली घटना के बाद, विकास खंड के शिक्षा अधिकारी मामले की जांच के लिए गांव पहुंचे हैं। जिला अधिकारी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और शाम 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

    सूरजपुर में मामले की जांच करते शिक्षा अधिकारी। फोटो- एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिससे पूरे गांव में हड़ंकप मच गया है। विकास खंड के शिक्षा अधिकारी मामले की जांच के लिए गांव में पहुंच गए हैं, जिसकी रिपोर्ट सीधे जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी।

    दरअसल सूरजपुर में स्थित एक निजी स्कूल के टीचर पर बच्चे को बुरी तरह से मारने का आरोप लगा है। स्कूल का होमवर्क न करने पर दो टीचरों ने न सिर्फ बच्चे को बेरहमी से पीटा, बल्कि उसे रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका दिया।

    DM  ने दिए जांच के आदेश

    इस मामले की भनक जैसे ही शिक्षा अधिकारी को लगी, वो फौरन मामले की छानबीन के लिए सूरजपुर पहुंच गए। विकास खंड के शिक्षा अधिकारी डीसी लकड़ा के अनुसार, "मैं यहां मामले की जांच के लिए आया हूं। छानबीन के बाद मैं आज शाम को 4 बजे जिला अधिकारी के पास रिपोर्ट जमा करूंगा। मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

    शाम 4 बजे तक मांगी रिपोर्ट

    शिक्षा अधिकारी डीसी लकड़ा ने बताया कि डीएम ने सभी अधिकारी बैठक कर रहे थे, तभी यह मामला पता चला। बैठक को तुरंत रद कर दिया गया और डीएम साहब ने मुझे मामले की जांच के लिए भेजा है। उन्होंने शाम को 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

    डीसी लकड़ा के अनुसार, डीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद जिला स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे यह घटना दोबारा न घटे। जांच के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ समेत सभी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

