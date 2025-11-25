'4 बजे तक रिपोर्ट चाहिए...', छत्तीसगढ़ में बच्चे को पेड़ से लटकाने का मामला गरमाया, DM ने दिए जांच के आदेश

शाम 4 बजे तक मांगी रिपोर्ट

शिक्षा अधिकारी डीसी लकड़ा ने बताया कि डीएम ने सभी अधिकारी बैठक कर रहे थे, तभी यह मामला पता चला। बैठक को तुरंत रद कर दिया गया और डीएम साहब ने मुझे मामले की जांच के लिए भेजा है। उन्होंने शाम को 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

डीसी लकड़ा के अनुसार, डीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद जिला स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे यह घटना दोबारा न घटे। जांच के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ समेत सभी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।