Chhattisgarh News: यौन उत्पीड़न का आरोप लगा किशोरी ने स्कूल में की आत्महत्या, प्रिंसिपल गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जिले जशपुर में 15 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद निजी स्कूल की कक्षा में फांसी लगा कर जान दे दी।

कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल पर उसका शोषण करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है।

छत पर रॉड पर फंदे से लटकता मिला शव

जशपुर के बागीचा पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार को एक गांव के निजी स्कूल की कक्षा में साड़ी से छत की राड पर फंदा लगे एक किशोरी का शव मिला था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है।