    Chhattisgarh News: यौन उत्पीड़न का आरोप लगा किशोरी ने स्कूल में की आत्महत्या, प्रिंसिपल गिरफ्तार

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:37 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक 15 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए स्कूल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में स्कूल के प्रिंसिपल पर शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के लिए एक संयुक्त टीम गठित की गई है। प्रारंभिक जांच में छात्रावास अवैध पाया गया है।

    Hero Image

    छत्तीसगढ़: यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद छात्रा ने की आत्महत्या। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जिले जशपुर में 15 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद निजी स्कूल की कक्षा में फांसी लगा कर जान दे दी।

    कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल पर उसका शोषण करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है।

    छत पर रॉड पर फंदे से लटकता मिला शव

    जशपुर के बागीचा पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार को एक गांव के निजी स्कूल की कक्षा में साड़ी से छत की राड पर फंदा लगे एक किशोरी का शव मिला था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है।

    इसमें स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीपान टोपनो पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम

    मामले की जांच के लिए शिक्षा, जनजातीय और पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्कूल परिसर में बना हास्टल अवैध था। यहां कक्षा छह से 12 तक में कुल 124 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। इनमें से 22 छात्र-छात्राएं हास्टल में रहते हैं।