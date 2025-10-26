Language
    Chhattisgarh: गुमटी हटाने गए पुलिसकर्मियों से मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बलंगी पुलिस चौकी के पास गुमटी हटाने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक एएसआई और एक आरक्षक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 21 और 23 अक्टूबर को हुई। पुलिस ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है।

    घटना 21 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक और एक आरक्षक के साथ मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित है। पुलिस चौकी के समीप स्थित एक गुमटी को हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया था। गांववालों ने ही घटना का वीडियो बना लिया था।

    यह वीडियो अब प्रसारित हो रहा है। पहली घटना 21 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी के सामने स्थित एक गुमटी को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद के दौरान एक ग्रामीण ने आरक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में ग्रामीण द्वारा पुलिसकर्मी को कई बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है।

    युवक ने जड़ा एएसआई को थप्पड़

    दूसरी घटना 23 अक्टूबर की सुबह की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों की मौजूदगी में एक युवक ने सहायक उप निरीक्षक को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में सहायक उप निरीक्षक असंतुलित हालत में खड़ा नजर आ रहा है और आसपास मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर रहे हैं। लोगों की भीड़ भी है। इसमें कुछ जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति है।

    दोनों प्रकरण में पुलिसकर्मियों की ओर से किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जिन सहायक उप निरीक्षक के साथ यह घटना हुई, उनका कुछ दिन पहले ही स्थानांतरण जशपुर जिले के लिए किया गया था और उन्हें बलंगी से कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। गुमटी हटाने को लेकर हुए विवाद के कारण पहले आरक्षक से झगड़ा हुआ था और बाद में उसी बात को लेकर एएसआई से भी कहासुनी हुई, जो बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गई।

    घटना के बाद से चौकी क्षेत्र में पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन प्रसारित वीडियो को लेकर विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। पुलिस चौकी प्रभारी डाकेश्वर सिंह ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है। बलंगी पुलिस चौकी , छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। यहां से मध्यप्रदेश की सीमा नजदीक है।