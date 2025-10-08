सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव को घसीटने का मामला, आरोपी गिरफ्तार

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला के शव से छेड़छाड़ के आरोप में नीलेश भिलाला नामक एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने 18 अप्रैल 2024 को महिला के शव को स्ट्रेचर से घसीटकर कमरे में ले गया था। आरोपी की नीयत बुरी थी और आहट सुनकर शव को वहीं छोड़कर भाग गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने तंगियाघाट निवासी 25 वर्षीय नीलेश भिलाला को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अपराध स्वीकार कर लिया है। वह गत 18 अप्रैल 2024 को सुबह 6.45 बजे स्ट्रेचर पर रखे महिला के शव को घसीट कर कमरे में ले गया था।

आरोपित ने स्वीकार किया है कि उसकी नीयत बुरी थी, लेकिन बाद में किसी की आहट सुनकर डर गया और शव को वहीं फेंक कर भाग गया था। डेढ़ साल पहले हुई इस घटना की भनक किसी को नहीं लगी थी, लेकिन दो दिन पहले किसी ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दिया।