छत्तीसगढ़: महतारी वंदन योजना से 5 लाख महिलाओं के नाम कटने पर हंगामा, कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा सवाल

कांग्रेस ने उठाए सवाल

महतारी वंदन योजना में लाभार्थियों की संख्या में आई कमी के बाद कांग्रेस सरकार ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर के अनुसार, "पीएम मोदी ने स्कीम लॉन्च की तो पहली किश्त में 70 लाख महिलाओं को पैसे मिले थे। मगर, 20वीं किश्त में 5 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए। यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ धोखा है।"

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि जिन महिलाओं के नाम सूची से निकाले गए हैं, वो लिस्ट सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस का आरोप है कि कई जरूरतमंद महिलाओं के नाम सूची में शामिल नहीं है।