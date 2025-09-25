CG News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में आया है नाम

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और एक अन्य आरोपी को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। चैतन्य 18 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में थे और जेल में बंद थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद चैतन्य को अदालत में पेश किया।

पीटीआई, रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और एक अन्य आरोपी को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। चैतन्य 18 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में थे और जेल में बंद थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद चैतन्य को अदालत में पेश किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एजेंसी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्हें और एक अन्य आरोपी दीपेन चावड़ा को "शराब घोटाले" के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और यहां एक विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में पेश किया गया, जिसने उन्हें 6 अक्टूबर तक एसीबी/ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया।