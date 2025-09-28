Language
    छत्तीसगढ़: कांकेर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, महिला समेत 14 लाख के इनामी 3 नक्सली ढेर

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:31 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। छिंदखड़क जंगल में तीन नक्सलियों को मार गिराया गया जिन पर कुल 14 लाख रुपये का इनाम था। कांकेर-गरियाबंद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में इन नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है।

    छत्तीसगढ़ के कांकेर में 3 नक्सलियों का एनकाउंटर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। रविवार को छिंदखड़क जंगल में सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों पर 14 लाख रुपये का इनाम था।

    कांकेर-गरियाबंद डीआरजी और बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ के बाद जंगल में 1 महिला समेत 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए।

    कई हथियार बरामद

    पुलिस को घटनास्थल से एसएलआर राइफल, पॉइंट 303 राइफल और 12 बंदूके बरामद की गई। इसके अलावा सुरक्षाबलों को नक्सलियों से जुड़ी कई अन्य चीजें भी मिली हैं। मारे गए नक्सलियों पर लाखों रुपये का इनाम था।

    नक्सलियों पर थे लाखों के इनाम

    मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। इनमें 8 लाख रुपये का इनामी नक्सली सरवन मड़काम, 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली राजेश उर्फ राकेश हेमला और 1 लाख रुपये की इनामी नक्सली बसंती कुंजाम का नाम शामिल है।

    पुलिस के अनुसार, सरवन सीतानदी/रावस समन्वय एरिया कमेटी का सचिव था। राजेश नगरी एरिया कमेटी/गोबरा एलओएस कमांडर और बसंती मैनपुर-नुआपाड़ा की प्रोटेक्शन टीम सदस्य थी।

    बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी के अनुसार, माओवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि नक्सली हिंसा छोड़कर पुनर्वास नीति अपना लें।

