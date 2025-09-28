छत्तीसगढ़: कांकेर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, महिला समेत 14 लाख के इनामी 3 नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। छिंदखड़क जंगल में तीन नक्सलियों को मार गिराया गया जिन पर कुल 14 लाख रुपये का इनाम था। कांकेर-गरियाबंद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में इन नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है।

कांकेर-गरियाबंद डीआरजी और बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ के बाद जंगल में 1 महिला समेत 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। कई हथियार बरामद पुलिस को घटनास्थल से एसएलआर राइफल, पॉइंट 303 राइफल और 12 बंदूके बरामद की गई। इसके अलावा सुरक्षाबलों को नक्सलियों से जुड़ी कई अन्य चीजें भी मिली हैं। मारे गए नक्सलियों पर लाखों रुपये का इनाम था।