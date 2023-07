मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ की IAS रानू साहू गिरफ्तार, ईडी ने कांग्रेस नेता के ठिकानों पर भी मारा छापा

Chhattisgarh IAS Ranu Sahu ईडी ने आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की। सूत्रों ने दावा किया कि पीएमएलए मामला कथित चावल घोटाले से जुड़ा हो सकता है। साहू के अलावा ईडी की टीम ने प्रदेश कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के परिसरों की भी तलाशी ली।

Chhattisgarh IAS Ranu Sahu ईडी की कार्रवाई।

