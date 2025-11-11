Language
    छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में यह गोलीबारी उस समय शुरू हुई, जब सुरक्षाकर्मी नक्सल विरोधी अभियान पर थे। माओवादी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि आज सुबह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में उस समय गोलीबारी शुरू हुई जब सुरक्षाकर्मियों की एक टीम वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।

    उन्होंने बताया कि रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

