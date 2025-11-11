छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में यह गोलीबारी उस समय शुरू हुई, जब सुरक्षाकर्मी नक्सल विरोधी अभियान पर थे। माओवादी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आज सुबह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में उस समय गोलीबारी शुरू हुई जब सुरक्षाकर्मियों की एक टीम वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।
उन्होंने बताया कि रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।