Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath Puja in France: फैशन की राजधानी पेर‍िस में ब‍िखरे छठ पूजा के रंग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:16 PM (IST)

    फ्रांस की राजधानी पेरिस में छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और पूर्वांचल के प्रवासी भारतीयों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छठ पूजा ने बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया और पेरिस में भारतीय समुदाय एकजुट हुआ। यह आयोजन प्रवासी भारतीयों के लिए घर जैसा अनुभव रहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    फ्रांस में भारतीय प्रवासी समुदाय ने एक भव्य छठ मिलन के आयोजन के लिए एकत्रित हुए।

    image

    पेर‍िस में छठी मैया के गीतों की प्रस्‍तुत‍ि।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी/पेरिस। पूर्वांचल और बिहार का प्रमुख और पवित्र त्योहार छठ महापर्व विश्वभर में श्रद्धा और भव्यता के साथ देश ही नहीं व‍िदेशों में भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार पेरिस, फ्रांस में भारतीय प्रवासी समुदाय ने एक भव्य छठ मिलन के आयोजन के लिए एकत्रित हुए। बिहार स्पंदन और बिहार फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस भर से 250 से अधिक लोग शामिल हुए।

    कार्यक्रम की शुरुआत पेरिस के प्रसिद्ध लोक गायक और पद्मश्री बेगम बटूल के पुत्र अनवर हुसैन द्वारा गणेश वंदना से हुई। इसके पश्चात डाक्टर राहुल ने छठ पूजा के महत्व और सांस्कृतिक गहराई पर एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को प्रेरित किया। वाराणसी के मूल नि‍वासी और फ्रांस में वर्तमान में रहने वाले न‍ित‍िन श्रीवास्‍तव ने बताया क‍ि पूर्वांचल के रंगों को फैशन की राजधानी पेरि‍स में ब‍िखरते देखना काफी सुखद अहसास है।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल और अन्य भारतीय क्षेत्रों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं, जो विविधता में एकता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थीं। इस अवसर पर पेरिस में भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि और रक्षा अटैच भी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया।

    शाम का मुख्य आकर्षण अनवर जी द्वारा छठ के प्रिय लोकगीतों का प्रदर्शन था, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हॉल ताली और आनंद से गूंज उठा, जब लोगों ने छठी मैया को समर्पित भक्तिगीतों पर नृत्य किया।

    आयोजक टीम के अविनाश मिश्रा, राजेश कुमार, राधिका सिंह, कमल छेत्री, ओमेश जोशी, रूषि शाह और नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि छठ पूजा सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करती है, मानवता और प्रकृति के बीच के बंधन का जश्न मनाती है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है। उन्होंने अगले वर्ष के उत्सव को और भव्य तरीके से आयोजित करने की घोषणा की।

    कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक अविनाश मिश्रा ने बिहार के प्रति अपने गौरव को व्यक्त किया। शाम का समापन एक स्वादिष्ट पारंपरिक रात्रिभोज और छठ प्रसाद के साथ हुआ, जिसमें ठेकुआ, खीर और अन्य व्यंजन शामिल थे।

    यह उत्सव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के साथ मेल खाता है कि भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमानवीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है।

    पेरिस में यह ऐतिहासिक छठ मिलन वास्तव में वैश्विक भारतीय समुदाय के भक्ति, एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है।

    image

    पेर‍िस में आयोज‍ित छठ महोत्‍सव में भारतीय ही नहीं फ्रांस के लोग भी शाम‍िल हुए।