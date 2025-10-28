Pics: उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूरा हुआ छठ महापर्व, घाट पर उमड़ी व्रती महिलाओं की भीड़

Chhatt Puja: उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर आज छठ महापर्व खत्म हुआ। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत भी संपन्न हुआ। मंगलवार की सुबह व्रती महिलाओं ने जल में डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। सूर्य देव से महिलाएं ने संतान की दीर्घायु, पारिवार की सुख-समृद्धि और मंगल जीवन की कामना की। तस्वीरों में देखिये सुबह कैसा था घाटों पर नजारा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छठ महापर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्विटरहैंडल पर लिखा, ''भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन! छठी मइया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे।''