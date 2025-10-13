20 मिनट के विडियो ने बदला केस का रुख, जनसेवा पार्टी के नेता के ड्राईवर की हत्या मामले में नया मोड़
जनसेवा पार्टी नेता विनुथा कोटा के पूर्व ड्राइवर श्रीनिवासुलु की हत्या का मामला राजनीतिक हो गया है। मौत से पहले रायडू के एक वीडियो में टीडीपी विधायक बोज्जला सुधीर रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रायडू ने दावा किया कि विधायक के सहयोगियों ने उन्हें विनुथा और उनके पति के वीडियो फुटेज के लिए 30 लाख रुपये देने का वादा किया था। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है, जबकि विधायक ने आरोपों से इनकार किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जनसेवा पार्टी के नेता विनुथा कोटा के पूर्व ड्राईवर और निजी सहायक श्रीनिवासुलु उर्फ रायडू की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल पूर्व निजी सहायक के मौत से पहले के एक विडियो ने जांच को पूरी तरह से राजनीतिक विवाद में बदल दिया है।
बता दें बीते 8 जुलाई को रायडू का शव चेन्नई कि कूम नदी में मिला था।शव पर गला घोंटने और यातनाएं देने के निशान थे।रायडू के हाथ पर बने एक टैटू के आधार पर चेन्नई पुलिस ने रायडू के पूर्व नियोक्ता यानी विनुथा कोटा और उसके पति चंद्रबाबू सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।
ड्राइवर की हत्या में राजनीतिक मोड़
शुरूआती जांच में आपसी बदला और विनुथा के बारे में व्यक्तिगत और राजनीतिक जानकारी लीक करने में रायुडू की कथित संलिप्तता को इसका मकसद बताया था। लेकिन इस हफ्ते की जांच में मामले को पूरी तरह अलग रंग दे दिया है।दरअसल मामले से जुड़ा एक 20 मिनट का विडियो सामने आया है जिसे खुद रायडू ने रिकॉर्ड किया है।
टीडीपी विधायक पर लगे गंभीर आरोप
इस वीडियो में ड्राइवर रायडूजनसेना के प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक नेता तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) के विधायक बोज्जला सुधीर रेड्डी के खिलाफ आरोप लगाए हैं।रायुडू ने कथित तौर पर दावा किया है कि विधायक के सहयोगियों ने उन्हें विनुथा और उनके पति के प्राइवेट वीडियोफुटेज प्राप्त करने या दंपति पर हमला करने के लिए लगभग 30 लाख रुपये की बड़ी रकम देने का वादा किया था।
वीडियो में 30 लाख की पेशकश का दावा
इस विडियो के सामने आने के बाद केस में राजनीतिक संलिप्तता की बात बभी सामने आने लगी है।फिलहाल जांच अधिकारी विडियो कि सत्यता की जांच कर रहे हैं। आरोपों के बाद टीडीपी विधायक रेड्डी ने रायडू की हत्या में कथित साजिश से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया।
