छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सीरप का केमिकल सप्लायर गिरफ्तार, आठ मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निलंबित

जेएनएन, छिंदवाड़ा। जिले में 24 बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ सीरप केस में एसआइटी ने श्रीसन फार्मा को जहरीला डाय-एथलीन ग्लायकॉल (DEG) सप्लाई करने वाले आरोपित शैलेष पांड्या को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पांड्या को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

एसआइटी की जांच में सामने आया कि शैलेष पांड्या ने उत्पादन कंपनी को कफ सीरप बनाने में उपयोग होने वाला रसायन उपलब्ध कराया था। प्राथमिक जांच में सप्लाई किया गया डीईजी मानक गुणवत्ता का नहीं था। इसी जहरीले रसायन का इस्तेमाल कफ सीरप में हुआ था, जिससे बच्चों की मौत हुई।

मप्र के छिंदवाड़ा में विभाक्त कफ सीरप बेचने वाले आठ मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निलंबित विषाक्त कफ सीरप कोल्डि्रफ के सेवन से 24 बच्चों की मौत के मामले में गुरुवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आठ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इन्हीं मेडिकल स्टोरों से कफ सीरप की ब्रिक्री हुई थी।