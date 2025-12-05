कूनो नेशनल पार्क में चीता वीरा के शावक की मौत, जंगल में छोड़ने के 24 घंटे बाद तोड़ा दम

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:37 PM (IST)

    कूनो में चीता शावक की मौत। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से बुरी खबर आई है। यहां जिस वीरा चीता और उसके 10 माह के दो शावकों को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार को जंगल में छोड़ा था, उसमें एक शावक शुक्रवार सुबह मृत पाया गया।

    चीता प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शावक मां वीरा के साथ गुरुवार दोपहर लगभग तीन बजे जंगल में छोड़ा गया था। रात में यह शावक इनसे अलग हो गया।

    सुबह यह मृत पाया गया है। बताया जा रहा है कि वह ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था, जहां जंगली ¨हसक जानवर ज्यादा हैं। माना जा रहा है, उन्हीं से संघर्ष के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि, कूनो प्रबंधन का कहना है कि शावक की मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगा।

    इसके बाद वीरा और उसके दूसरे शावक की निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल वे सुरक्षित हैं। अब कूनो नेशनल पार्क में कुल 28 चीते हैं, जिनमें आठ वयस्क (पांच मादा और तीन नर) और 20 भारत में जन्मे शावक शामिल हैं।

    ज्वाला के 20 माह के शावक की भी इसी तरह हुई थी मौत: कूनो में इस तरह शावक की मौत का यह दूसरा मामला है। सितंबर 2025 में ज्वाला के 20 माह का शावक भी मृत मिला था। वह भी अपनी मां और अन्य शावकों से अलग हो गया था। उसकी मौत का कारण तेंदुए से झड़प सामने आया था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)