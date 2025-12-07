पीएम मोदी ने की सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने की अपील

Language
    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    सशस्त्र बलों के अटूट साहस अनुशासन संकल्प को सराहा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों का आभार जताया।

    प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्र की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के अटूट साहस, अनुशासन, संकल्प और भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में भी योगदान भी दिया।

    उन्होंने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में दान करने की भी अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों को शुभकामनाएं दीं और देश के लिए उनके साहस और बलिदानों की सराहना की।

    उन्होंने पोस्ट किया, सशस्त्र बल ध्वज दिवस पर सशस्त्र बलों के साहस और बलिदानों को नमन करता हूं। उनका साहस हमारे देश की रक्षा करता है, और उनकी निस्वार्थ सेवा हमें ऐसे कर्ज की याद दिलाती है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे सशस्त्र बल ध्वज दिवस फंड में उदारता से योगदान करें।

    चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने भी भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को शुभकामनाएं दीं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की।

    सशस्त्र बलों के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिये सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से प्रति वर्ष सात दिसंबर को मनाया जाता है।