पीएम मोदी ने की सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने की अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों का आभार जताया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्र की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के अटूट साहस, अनुशासन, संकल्प और भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में भी योगदान भी दिया।

उन्होंने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में दान करने की भी अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों को शुभकामनाएं दीं और देश के लिए उनके साहस और बलिदानों की सराहना की।

उन्होंने पोस्ट किया, सशस्त्र बल ध्वज दिवस पर सशस्त्र बलों के साहस और बलिदानों को नमन करता हूं। उनका साहस हमारे देश की रक्षा करता है, और उनकी निस्वार्थ सेवा हमें ऐसे कर्ज की याद दिलाती है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे सशस्त्र बल ध्वज दिवस फंड में उदारता से योगदान करें।