Chandrayaan-3 Mission Update: चंद्रयान-3 का बदल दिया गया चौथा ऑर्बिट, जानिए मिशन के लिए 25 जुलाई क्यों है अहम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने जानकारी दी कि चंद्रयान-3 का चौथा ऑर्बिट बदल दिया गया है। इससे पहले 18 जुलाई को चंद्रयान-3 की तीसरी कक्षा की प्रक्रिया को पूरा किया था। इसरो ने आगे यह भी जानकारी दी है कि 25 जुलाई को चंद्रायान अगली ऑर्बट में मैन्यूरिंग करेगी। चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर 23 अगस्त को लैंड करने की उम्मीद जताई जा रही है।

चंद्रयान-3 का चौथा ऑर्बिट बदल दिया गया है।(फोटो सोर्स: जागरण)

