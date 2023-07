'चंद्रयान-3 देश के लिए खुशी और गौरव का पल', कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को किया याद

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण को सभी भारतीयों के लिए बेहद गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह सहित पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प की उपलब्धियों का प्रमाण है। रोचक तथ्य यह है कि इसमें मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं किया गया।

चंद्रयान-3 देश के लिए खुशी और गौरव का पल (फोटो: एएफपी)

HighLights कांग्रेस ने वैज्ञानिकों की जमकर की सराहना कांग्रेस ने चंद्रयान-3 के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को किया याद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चंद्रयान-3 की कामयाबी पर कांग्रेस ने खुशी और गर्व जताते हुए इस उपलब्धि के लिए इसरो के वैज्ञानिकों की भरपूर सराहना की और साथ ही इसे देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की दूरदर्शिता का परिणाम बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण को सभी भारतीयों के लिए बेहद गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह सहित पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प की उपलब्धियों का प्रमाण है। बेशक इसमें इसरो और हमारे अनगिनत वैज्ञानिकों का महान योगदान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश में वैज्ञानिक सोच के लिए समर्पित कर दिया। खरगे ने मोदी सरकार का नहीं किया जिक्र रोचक तथ्य यह है कि इसमें मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चंद्रयान की सफलता पर प्रसन्नता का इजहार करते हुए कहा कि आज एक अरब से अधिक हम सब लोग गर्व से चमकते हुए आकाश की ओर देख रहे हैं। चंद्रयान-3 1962 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरूआत और 1969 में इसरो के गठन के बाद से वैज्ञानिक समुदाय के दशकों के परिश्रम का फल है। क्या कुछ बोले राहुल गांधी? चंद्रयान-3 की कामयाबी पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, इस मिशन की सफलता हमें चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना देगी। वास्तव में अविश्वसनीय उपलब्धि! इसरो की पूरी टीम को बधाई। खरगे ने टवीट में कहा, हमारी सामूहिक खुशी सातवें आसमान पर है। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चंद्रयान-3 मिशन के सफल प्रक्षेपण में शामिल सभी लोगों की जबरदस्त प्रतिभा, समर्पण, कौशल और कड़ी मेहनत को धन्यवाद। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हमें आपमें से प्रत्येक पर बेहद गर्व है।

