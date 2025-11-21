Language
    CGPSC रिजल्ट : आयोग ने जारी की समेकित मेरिट लिस्ट, देवेश प्रसाद बाने साहू टॉपर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:45 AM (IST)

    । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2024 के साक्षात्कार समाप्त होने के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल हुए 643 अभ्यर्थियों की 'समेकित मेरिट सूची जारी कर दी है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई इस सूची में देवेश प्रसाद साहू 773.5 अंकों के साथ राज्य के टाप रैंक पर हैं।

    आयोग ने जारी की समेकित मेरिट लिस्ट, देवेश प्रसाद बाने साहू टॉपर (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2024 के साक्षात्कार समाप्त होने के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल हुए 643 अभ्यर्थियों की 'समेकित मेरिट सूची जारी कर दी है।

    लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई इस सूची में देवेश प्रसाद साहू 773.5 अंकों के साथ राज्य के टाप रैंक पर हैं। वहीं, स्वप्निल वर्मा ने दूसरा (769.5 अंक) और यशवंत कुमार देवांगन ने तीसरा स्थान (769.0 अंक) प्राप्त किया है।

    आयोग ने इस परिणाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया गया है कि यह जारी की गई सूची 'चयन सूची' नहीं है।

    यह केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर तैयार की गई एक क्रमबद्ध मेरिट सूची है।

    आयोग ने बताया है कि अब, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए अग्रमान्यता पत्रक और मेरिट क्रम के आधार पर पदों के आबंटन की कार्यवाही की जाएगी। इस आबंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम 'चयन सूची' पृथक से जारी की जाएगी।

    बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा-2024 के तहत कुल 17 सेवाओं के लिए 246 पदों पर भर्ती होनी है। मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर चिन्हांकित सभी 643 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया था।

    आयोग ने यह भी बताया है कि अनारक्षित पदों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थी विस्तृत समेकित मेरिट सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर देख सकते हैं।

