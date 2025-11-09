'आगे जो होगा खुद होंगे जिम्मेदार', हथियार डालने वाले माओवादी ने साथियों को दिया अल्टीमेटम

Language
    Sun, 09 Nov 2025

    छत्तीसगढ़ में माओवादी उदंती एरिया कमेटी के शीर्ष हिंसक सुनील उर्फ जगतार ने शुक्रवार को पत्नी अरेना उर्फ सुगरो सहित कुल सात साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था।आत्मसमर्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील ने माओवाद आंदोलन में बिताए 25 वर्षों के अनुभव साझा किए और जंगल में बचे साथियों को एक हफ्ते की मोहलत देकर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया।

    उदंती एरिया कमेटी के कमांडर सुनील उर्फ जगतार (फोटो- जेएनएन)

    जेएनएन, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में माओवादी उदंती एरिया कमेटी के शीर्ष हिंसक सुनील उर्फ जगतार ने शुक्रवार को पत्नी अरेना उर्फ सुगरो सहित कुल सात साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस दौरान इन्होंने छह हथियार भी पुलिस को सौंपे।

    आत्मसमर्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील ने माओवाद आंदोलन में बिताए 25 वर्षों के अनुभव साझा किए और जंगल में बचे साथियों को एक हफ्ते की मोहलत देकर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया।

    सुनील ने कहा कि बचे हुए साथियों को एक हफ्ते का समय देता हूं। अगर वे इस दौरान सरेंडर करते हैं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करंगा, यदि वे नहीं करते तो जिम्मेदार स्वयं होंगे।

    उन्होंने कहा कि अब वह चाहते हैं कि सरकार माओवादियों के पुनर्वास के लिए जो योजनाएं और नीतियां बताती है, उन पर गंभीरता से अमल करे। यह भी कहा कि वह क्षेत्रीय समस्याओं और जनता की आवाज उठाने का काम जारी रखेंगे।

