Odisha Train Accident: '139' पर कॉल कर मिल सकेगी पीड़ितों के बारे में जानकारी, सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। Odisha Train Accident: ओडिशा के बालेश्वर ट्रेन हादसे के बाद केंद्र सरकार ने आज प्रभावित लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने उन लोगों के परिवार, दोस्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है, जो इस दुखद हादसे में मारे गए हैं।

रेलवे बोर्ड के संचालन और व्यवसाय विकास के सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि हमारा हेल्पलाइन नंबर 139 उपलब्ध है। यह कॉल सेंटर नंबर नहीं है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी फोन का जवाब दे रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि वे उनसे मिल सकें। हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का ध्यान रखेंगे।

#WATCH | Our helpline number 139 is available. This is not a call centre number, our senior officers are answering the calls and we are trying to connect as many people as possible. The family members of the injured or deceased can call us and we will make sure that they are able… pic.twitter.com/DVu32McGBe