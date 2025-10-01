DA Hike: दशहरा से पहले सरकारी कर्मचारियों की दीवाली... 3 फीसदी बढ़ महंगाई भत्ता; किनता मिलेगा एरियर?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने लिया। इससे लगभग 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सरकार पर सालाना 10083.96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जुलाई से मान्य होगी जिससे दिवाली पर कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी में राहत के बीच ही अब केंद्रीय कर्मियों व पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता का त्योहारी तोहफा देने का भी ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तो पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया।

इस फैसले से 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तो 68.72 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। फैसले से सरकार के खजाने पर सालाना 10083.96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस साल जुलाई से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का फैसला मान्य होगा।