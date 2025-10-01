Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DA Hike: दशहरा से पहले सरकारी कर्मचारियों की दीवाली... 3 फीसदी बढ़ महंगाई भत्ता; किनता मिलेगा एरियर?

    By rajeev kumar Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:04 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने लिया। इससे लगभग 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सरकार पर सालाना 10083.96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जुलाई से मान्य होगी जिससे दिवाली पर कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते का तोहफा (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी में राहत के बीच ही अब केंद्रीय कर्मियों व पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता का त्योहारी तोहफा देने का भी ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तो पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस फैसले से 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तो 68.72 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। फैसले से सरकार के खजाने पर सालाना 10083.96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस साल जुलाई से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का फैसला मान्य होगा।

    कितना मिलेगा महंगाई भत्ता

    यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को दिवाली के मौके पर तीन महीने का महंगाई भत्ता एकमुश्त मिलेगा। इससे त्योहार के मौके पर खरीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

    सरकार के इस फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र की तरफ से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद राज्य भी उसका अनुसरण करते हैं जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।