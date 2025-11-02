'किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', बिहार चुनाव को लेकर ज्ञानेश कुमार ने दिखाई सख्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव 2025 पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार (02 नवंबर, 2025) को कहा कि बिहार में हिंसा की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मतदाता शांति के साथ वोट डाल सकेंगे। इससे एक दिन पहले चुनाव आयोग ने मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा के बाद पटना में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, चुनाव आयोग चुनावों के दौरान किसी भी तरह की हिंसा को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत देखता है। उन्होंने कहा, 'हिंसा की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी वोटर शांति से, आजादी से और पारदर्शी तरीके से अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह तैयार है।'

'चुनाव आयोग के सामने सभी बराबर' ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वह सत्ताधारी पक्ष से हो या विपक्ष से। उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है। हमारे सामने हर कोई बराबर है।' मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा कि बिहार के सभी मतदाताओं को लोकतंत्र का त्योहार मनाने का मौका मिलेगा और भरोसा जताया कि यह चुनाव पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा।

243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मोकामा हिंसा पर आयोग ने अपना सख्त रुख चुनाव आयोग ने शनिवार को बिहार के मोकामा में हुई हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के तबादले और तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। इस हिंसा में गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह को इस मामले में रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। वह मोकामा सीट से सत्ताधारी जदयू के उम्मीदवार हैं।