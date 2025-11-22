CEC ज्ञानेश कुमार का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर किया था वायरल, फैलाई जा रही थी झूठी जानकारी; मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) का एक फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया मंच पर प्रसारित हुआ है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार को सीईसी का फर्जी वीडियो देखा गया।

इसके बाद तिरुअनंतपुरम सिटी साइबर पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह फर्जी वीडियो एक्स पर देखा गया, जिसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी।

हटाई गई तस्वीरें और वीडियो इस फर्जी पोस्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक फर्जी तस्वीर और संपादित वीडियो शामिल था। वहीं, पुलिस को इस बात का संदेह है कि यह वीडियो अन्य इंटरनेट मीडिया मंचों पर भी प्रसारित किया गया होगा। इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।