CEC ज्ञानेश कुमार का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर किया था वायरल, फैलाई जा रही थी झूठी जानकारी; मामला दर्ज
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस वीडियो को देखा, जिसमें झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) का एक फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया मंच पर प्रसारित हुआ है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार को सीईसी का फर्जी वीडियो देखा गया।
इसके बाद तिरुअनंतपुरम सिटी साइबर पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह फर्जी वीडियो एक्स पर देखा गया, जिसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी।
हटाई गई तस्वीरें और वीडियो
इस फर्जी पोस्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक फर्जी तस्वीर और संपादित वीडियो शामिल था। वहीं, पुलिस को इस बात का संदेह है कि यह वीडियो अन्य इंटरनेट मीडिया मंचों पर भी प्रसारित किया गया होगा। इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को देखते हुए इंटरनेट के विभिन्न मंचों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इस पहल के तहत हाल के दिनों में विभिन्न आनलाइन मंचों पर प्रसारित की जा रही फर्जी दुष्प्रचार फैलाने वाली कई तस्वीरों और वीडियो को हटा दिया गया है।
