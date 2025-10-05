Language
    कफ सीरप से मौत मामले में सीडीएससीओ ने शुरू किया जोखिम आधारित निरीक्षण, कई नमूने मिलावटी पाए गए

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:05 AM (IST)

    कफ सीरप से मौत मामले में सीडीएससीओ ने शुरू किया जोखिम आधारित निरीक्षण (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सीरप के कारण बच्चों की मौत के मद्देनजर छह राज्यों में जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये विनिर्माण इकाइयां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। कफ सिरप और एंटीबायोटिक्स समेत 19 दवाओं के सैंपल लिए गए हैं।

    सीडीएससीओ ने तीन अक्टूबर को यह निरीक्षण शुरू किया

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सीडीएससीओ ने तीन अक्टूबर को यह निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण में उन कमियों की पहचान करना है जिनके कारण दवा की गुणवत्ता में कमी आई है। इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देना भी है।

    मौतों के कारणों का आकलन होगा

    इसके साथ ही राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, सीडीएससीओ और एम्स-नागपुर के विशेषज्ञों की टीम मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और उसके आसपास मौतों के कारणों का आकलन करने के लिए विभिन्न नमूनों का विश्लेषण कर रही है।

    इस बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि चेन्नई की एक कंपनी में निरीक्षण के दौरान एकत्र किए गए कफ सीरप के नमूने मिलावटी पाए गए।

    संयंत्र में उत्पादन रोकने को कहा

    अधिकारियों ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है और उसे अपने संयंत्र में उत्पादन रोकने को कहा है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यन ने कहा कि घटना की औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    यह घटनाक्रम तमिलनाडु सरकार द्वारा कफ सीरप 'कोल्ड्रिफ ' की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और बाजार से इस दवा के स्टाक को हटाने के आदेश के बाद सामने आया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के इस सीरप से जुड़े होने के संदेह के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।

    केरल में कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री पर रोक

    केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज ने शनिवार को कहा कि केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने भी राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। अन्य राज्यों से ऐसी खबरें आई थीं कि कोल्ड्रिफ सीरप के एक बैच में कुछ समस्याएं हैं। मंत्री ने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि कोल्ड्रिफ सीरप के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं। अन्य कफ सीरप के नमूनों की भी जांच की जा रही है।

    तेलंगाना ने कोल्डि्रफ सीरप पर 'पब्लिक अलर्ट' जारी किया

    तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने शनिवार को कोल्ड्रिफ कफ सीरप के लिए 'पब्लिक अलर्ट - उपयोग बंद करने का नोटिस' जारी किया। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत और कथित मिलावट को देखते हुए, जनता को चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके पास कोल्ड्रिफ सीरप, बैच संख्या एसआर-13 है, तो उसका उपयोग तुरंत बंद कर दें और बिना किसी देरी के स्थानीय औषधि नियंत्रण प्राधिकरण को इसकी सूचना दें।

    सभी औषधि निरीक्षकों और सहायक निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों को तुरंत सचेत करें कि यदि बाजार में उत्पाद बैच का कोई स्टाक उपलब्ध हो तो उसे ''फ्रीज'' कर दें।