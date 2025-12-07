Language
    CCTV हैक कर दंपती के निजी पल के वीडियो इंटरनेट पर किए पोस्ट

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    एक दंपती के घर में लगे CCTV कैमरे को हैक करके, किसी ने उनके निजी पलों के वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए। दंपती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना सा ...और पढ़ें

    दंपती के निजी पल के वीडियो इंटरनेट पर किए पोस्ट। (प्रतीकात्मक)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : सूरत में हैकर ने फ्लैट के सीसीटीवी नेटवर्क को हैक कर एक दंपती के निजी पल के अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वासु पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित वेसु अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी दंपती ने अपने कार्यालय के साथ घर पर भी सीसीटीवी लगवाये थे ताकि अपनी गैरहाजिरी में छह वर्षीय बच्चे की निगरानी कर सकें।

    हैकर ने इनके सीसीटीवी नेटवर्क को हैक कर दंपती के निजी पल के अश्लील वीडियो अलग- अलग इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर दिए। कारोबारी ने जब अश्लील वीडियो देखा तो इसकी शिकायत पुलिस से की।

    पुलिस निरीक्षक जेआइ पटेल ने बताया कि बीएनएस की धारा 77 तथा आइटी एक्ट की धारा 66ई व 67 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की है। पुलिस ने सीसीटीवी सिस्टम लगाने वाले से भी पूछताछ की है।