    कोल्ड्रिफ सीरप से हुई बच्चों की मौत के मामले की जांच नहीं करेगी सीबीआई, SC ने खारिज की याचिका

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन सीबीआई जांच के अनुरोध को ठुकरा दिया।

    कोल्ड्रिफ केस: सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई। सीरप से हुई मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय में एक पीआईएल दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की गई थी।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सीरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया। इस याचिका में कई बातों का उल्लेख किया गया था; इसी याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है।