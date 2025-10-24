पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां की और बढेंगी मुश्किलें, CBI ने बैंककर्मियों से खातों की मांगी जानकारी
सीबीआई ने संदेशखाली में शेख शाहजहां के करीबियों और बैंक कर्मियों से पूछताछ की। यह पूछताछ राशन वितरण घोटाला, ईडी अधिकारियों पर हमला और जमीन हड़पने के आरोपों से संबंधित है। जांच अधिकारी शाहजहां के वित्तीय लेनदेन और पैसे के आदान-प्रदान के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। शाहजहां और उसके सहयोगियों पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सीबीआइ की एक टीम ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक सरकारी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबियों से लंबी पूछताछ की है। यह कार्रवाई शाहजहां के खिलाफ राशन आवंटन घोटाले, ईडी अधिकारियों पर हमले और जमीन कब्जे के आरोपों से जुड़ी जांच का हिस्सा थी।
संदेशखाली में सीबीआई की पूछताछ जारी
गुरुवार को चार सदस्यीय सीबीआइ की टीम ने बैंककर्मियों से भी पूछताछ की और शाहजहां के वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी मांगी। सूत्रों के अनुसार जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहजहां के किन खातों के जरिये लेनदेन होता था और किन लोगों के बीच पैसों का आदान-प्रदान होता था। बता दें कि शाहजहां के करीबियों पर ईडी अधिकारियों पर हमले का आरोप है।
टीएमसी नेता के वित्तीय लेनदेन की जांच
पांच जनवरी, 2024 को जब ईडी की टीम राशन आवंटन घोटाले की जांच के लिए संदेशखाली गई थी, उस समय शाहजहां के समर्थकों ने केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। अदालत के आदेश पर हमले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपा गया था। शाहजहां पर राशन आवंटन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा पूर्व टीएमसी नेता तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ संदेशखाली में जबरन लोगों की जमीन कब्जा करने तथा महिलाओं का यौन शोषण करने का भी आरोप है।
