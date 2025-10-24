पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां की और बढेंगी मुश्किलें, CBI ने बैंककर्मियों से खातों की मांगी जानकारी 

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सीबीआइ की एक टीम ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक सरकारी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबियों से लंबी पूछताछ की है। यह कार्रवाई शाहजहां के खिलाफ राशन आवंटन घोटाले, ईडी अधिकारियों पर हमले और जमीन कब्जे के आरोपों से जुड़ी जांच का हिस्सा थी।

संदेशखाली में सीबीआई की पूछताछ जारी गुरुवार को चार सदस्यीय सीबीआइ की टीम ने बैंककर्मियों से भी पूछताछ की और शाहजहां के वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी मांगी। सूत्रों के अनुसार जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहजहां के किन खातों के जरिये लेनदेन होता था और किन लोगों के बीच पैसों का आदान-प्रदान होता था। बता दें कि शाहजहां के करीबियों पर ईडी अधिकारियों पर हमले का आरोप है।