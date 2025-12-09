Language
    अनिल अंबानी के बेटे अनमोल पर CBI का शिकंजा, 228 करोड़ रुपये के फ्रॉड मामले में FIR

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    Jai Anmol Ambani: सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी के खिलाफ 228 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस में मामला दर्ज किया है। यह मामला वित्तीय अनियमितताओ ...और पढ़ें

    अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के जाने-माने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जय अनमोल पर 228 करोड़ रुपये के फ्रॉड करने का आरोप है।

    केंद्रीय जांच एजेंसी ने जय अनमोल समेत रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के खिलाफ केस दर्ज किया है। जय अनमोल और उनकी कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी की है, जिससे बैंक को 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

    बैंक ने दर्ज कराई शिकायत

    यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की थी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने मामले पर संज्ञान लिया है। इस केस में RHFL के दोनों निदेशक जय अनमोल और रवींद्र शरद सुधाकर का नाम शामिल है।

    क्या है पूरा मामला?

    CBI में दर्ज मामले के अनुसार, RHFL कंपनी ने बैंक से 450 करोड़ रुपये का लोन लिया था। यह लोन मुंबई स्थित एससीएफ ब्रांच से लिया गया था। लोन देते समय बैंक ने कंपनी के सामने कुछ शर्तें रखीं थीं, जिसमें समय से लोन की पेमेंट करना, सिक्योरिटी जमा करना और समय पर जरूरी दस्तावेज देने जैसी चीजें शामिल थीं।

    लोन की रकम NPA घोषित

    बैंक का आरोप है कि कंपनी समय पर किश्तें नहीं चुका सकी। 20 सितंबर 2019 को बैंक ने इसे एनपीए (Non Performing Assest) घोषित कर दिया था। जांच में पता चला कि बैंक से लिए गए पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है।

    बैंक के अनुसार, "कंपनी के निदेशकों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करते हुए अन्य चीजों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। जिन वजहों से लोन लिया गया था, पैसों को उनमें लगाने की बजाए अन्य चीजों में निवेश किया गया था। यह अपराध है।"